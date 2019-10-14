Олимпийская чемпионка Гайзенбергер пропустит сезон из-за беременности

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по санному спорту из Германии Натали Гайзенбергер объявила о пропуске грядущего сезона из-за беременности. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации санного спорта (FIL).



«Мы с моим мужем рады объявить, что сможем исполнить наше желание стать полноценной семьёй», — заявила Гайзенбергер.



Сообщается, что после родов Натали планирует возобновить профессиональные выступления. Роды Гайзенбергер ожидаются в мае.



31-летняя спортсменка помимо четырёх золотых медалей Олимпийских игр девять раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз подряд финишировала первой в общем зачёте Кубка мира (с 2012 по 2019). Также дважды немка выигрывала чемпионат Европы по санному спорту.