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Олимпийская чемпионка Гайзенбергер пропустит сезон из-за беременности

Олимпийская чемпионка Гайзенбергер пропустит сезон из-за беременности
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по санному спорту из Германии Натали Гайзенбергер объявила о пропуске грядущего сезона из-за беременности. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации санного спорта (FIL).

«Мы с моим мужем рады объявить, что сможем исполнить наше желание стать полноценной семьёй», — заявила Гайзенбергер.

Сообщается, что после родов Натали планирует возобновить профессиональные выступления. Роды Гайзенбергер ожидаются в мае.

31-летняя спортсменка помимо четырёх золотых медалей Олимпийских игр девять раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз подряд финишировала первой в общем зачёте Кубка мира (с 2012 по 2019). Также дважды немка выигрывала чемпионат Европы по санному спорту.

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