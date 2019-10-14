Олимпийская чемпионка Гайзенбергер пропустит сезон из-за беременности
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по санному спорту из Германии Натали Гайзенбергер объявила о пропуске грядущего сезона из-за беременности. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации санного спорта (FIL).
«Мы с моим мужем рады объявить, что сможем исполнить наше желание стать полноценной семьёй», — заявила Гайзенбергер.
Сообщается, что после родов Натали планирует возобновить профессиональные выступления. Роды Гайзенбергер ожидаются в мае.
31-летняя спортсменка помимо четырёх золотых медалей Олимпийских игр девять раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз подряд финишировала первой в общем зачёте Кубка мира (с 2012 по 2019). Также дважды немка выигрывала чемпионат Европы по санному спорту.
- 14 октября 2019
-
15:00
-
13:59
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:13
-
10:44
-
10:17
-
09:54
-
09:42
-
09:09
-
08:02
-
06:28
-
00:57
-
00:43
-
00:17
-
00:09
- 13 октября 2019
-
23:53
-
23:17
-
23:07
-
22:05
-
21:44
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:34
-
19:25
-
19:08
-
18:25
-
18:07
-
17:35
-
16:22
-
15:44
-
15:28
-
14:42
Партнерский контент