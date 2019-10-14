Гол в овертайме вывел российских футболистов в полуфинал Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу в упорном поединке в дополнительное время обыграла Японию со счётом 6:5 д.в.

В начале встречи дважды отличились японские футболисты, но Фёдор Земсков и Юрий Крашенинников сравняли счёт. Перед перерывом Япония снова вышла вперёд. Отыгрались россияне уже во втором периоде после гола Артура Папоротного. На второй перерыв сборная России ушла, ведя в счёте 5:4, благодаря голам Павла Баженова и Алексея Макарова. Японцы сравняли счёт за 2 минуты до окончания основного времени матча и перевели встречу в овертайм.

В дополнительное время отличился Папоротный, оформив дубль в матче.

Подопечные Михаила Лихачёва заняли первое место в группе D и вышли в полуфинал, где встретятся с командой Ирана. Вторую полуфинальную пару составили Италия и Бразилия.

Всемирные пляжные игры. Доха, Катар

Пляжный футбол. Мужчины

Группа D. 3-й тур

Россия – Япония – 6:5 д.в. (2:3, 3:1, 0:1, 1:0).

Видео решающего гола Папоротного можно посмотреть на YouTube-канале BSRussia.