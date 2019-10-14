Гол в овертайме вывел российских футболистов в полуфинал Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу в упорном поединке в дополнительное время обыграла Японию со счётом 6:5 д.в.
В начале встречи дважды отличились японские футболисты, но Фёдор Земсков и Юрий Крашенинников сравняли счёт. Перед перерывом Япония снова вышла вперёд. Отыгрались россияне уже во втором периоде после гола Артура Папоротного. На второй перерыв сборная России ушла, ведя в счёте 5:4, благодаря голам Павла Баженова и Алексея Макарова. Японцы сравняли счёт за 2 минуты до окончания основного времени матча и перевели встречу в овертайм.
В дополнительное время отличился Папоротный, оформив дубль в матче.
Подопечные Михаила Лихачёва заняли первое место в группе D и вышли в полуфинал, где встретятся с командой Ирана. Вторую полуфинальную пару составили Италия и Бразилия.
Всемирные пляжные игры. Доха, Катар
Пляжный футбол. Мужчины
Группа D. 3-й тур
Россия – Япония – 6:5 д.в. (2:3, 3:1, 0:1, 1:0).
Видео решающего гола Папоротного можно посмотреть на YouTube-канале BSRussia.
- 15 октября 2019
-
00:11
- 14 октября 2019
-
23:47
-
23:00
-
22:29
-
21:23
-
20:23
-
19:56
-
19:19
-
18:55
-
18:12
-
17:53
-
17:49
-
17:31
-
17:20
-
16:54
-
16:00
-
15:47
-
15:42
-
15:00
-
13:59
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:13
-
10:44
-
10:17
-
09:54
-
09:42
-
09:09
-
08:02
-
06:28
-
00:57
-
00:43
-
00:17
-
00:09