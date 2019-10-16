Карякин сыграл вничью с Криворучко в 6-м туре шахматного турнира на острове Мэн

Российский гроссмейстер Сергей Карякин разошёлся миром с украинцем Юрием Криворучко в шестом туре шахматного турнира, который проходит на острове Мэн.

Ещё один представитель России Никита Витюгов взял верх над Маттиасом Блюбаумом из Германии. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил испанца Алексея Широва.

Остальные партии с участием российских шахматистов завершились вничью: Пархам Магсудлу (Иран) — Александр Грищук (Россия), Рауф Мамедов (Азербайджан) – Владислав Артемьев (Россия), Максим Матлаков (Россия) – Иоаннис Папаиоанну (Греция), Пётр Свидлер (Россия) – Константин Лупулеску (Румыния).

Шахматный турнир состоит из 11-ти туров и проходит по швейцарской системе. Победитель сможет сыграть в турнире претендентов.