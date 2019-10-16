Авербух подтвердил, что Медведева примет участие в его ледовом шоу

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в его ледовом шоу, которое пройдёт в конце декабря.
«К нашему коллективу впервые присоединяется Женя Медведева. Она примет участие в спектакле „Волшебник страны ОЗ“. Это не значит, что Женя отказывается от сезона. Она присоединится к нашему составу после окончания чемпионата России», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
Ранее Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат на соревнованиях продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.
Следующим турниром Медведевой станет этап Гран-при в Канаде, который пройдёт с 25 по 27 октября.
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