Олимпийскя чемпионка Тотьмянина поблагодарила врачей после экстренной операции

Олимпийская чемпионка 2006 года, бывшая российская фигуристка Татьяна Тотьмянина выразила благодарность врачам онкологического центра, в котором ей провели экстренную операцию в связи с новообразованием в желчном пузыре.



Спортсменка опубликовала фотографию с персоналом в своём «инстаграме». «Низкий вам всем поклон! Спасибо!!!» — написала Тотьмянина и сделала репост публикации онкологического центра, в которой говорится о деталях перенесённой операции и дальнейших планах фигуристки.

Напомним, хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристка должна восстановиться после операции к 3 ноября. Он не сомневается, что в этот день спортсменка сможет выйти на лёд в шоу Игоря Крутого.

Тотьмянина в паре с Максимом Марининым завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Дуэт выиграл два золота чемпионатов мира, пять — на чемпионатах Европы, а также первенствовал на чемпионатах России и в финалах Гран-при. С 2016 года Татьяна состоит в браке с олимпийским чемпионом 2002 года фигуристом Алексеем Ягудиным.