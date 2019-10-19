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Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America

Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America
Другие / Фигурное катание 0

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин занимает второе место после короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США). Павлюченко и Ходыкин получили от судей высшие оценки дня за технику, но уступили китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян по второй оценке – за компоненты. Отметим, что вторая оценка также была выше и у американской пары Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук, которая занимает третье место.

Произвольную программу спортивные пары покажут 19 октября.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США
Пары. Короткая программа

1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 72,73.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 71,25.
3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук (США) – 68,20.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 1-й этап, Лас-Вегас, США
Спортивные пары. Короткая программа
18 октября 2019, пятница. 23:00 МСК
Окончено
1
Китай
72.73
2
Россия
71.25
3
США
68.20
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