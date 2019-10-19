Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин занимает второе место после короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США). Павлюченко и Ходыкин получили от судей высшие оценки дня за технику, но уступили китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян по второй оценке – за компоненты. Отметим, что вторая оценка также была выше и у американской пары Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук, которая занимает третье место.

Произвольную программу спортивные пары покажут 19 октября.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США

Пары. Короткая программа

1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 72,73.

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 71,25.

3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук (США) – 68,20.