Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин занимает второе место после короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США). Павлюченко и Ходыкин получили от судей высшие оценки дня за технику, но уступили китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян по второй оценке – за компоненты. Отметим, что вторая оценка также была выше и у американской пары Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук, которая занимает третье место.
Произвольную программу спортивные пары покажут 19 октября.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США
Пары. Короткая программа
1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 72,73.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 71,25.
3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук (США) – 68,20.
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