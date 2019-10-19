Фигурист Савосин о падении: сложно сказать, что случилось

Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Россиянин упал с тройного акселя и сорвал каскад. Судьи оценили его прокат в 57,92 балла.
«Сложно сказать, что произошло. Пока не могу оценить прокат и понять, почему случились ошибки. Будем анализировать позже. Дело не в настрое, с этим все было в порядке», — приводит слова Савосина Sport24.
Савосин начинал свой сезон-2018/19, соревнуясь в серии JGP. На своём первом турнире в сезоне JGP он занял пятое место в Братиславе, Словакия. На своём втором турнире JGP он выиграл бронзовую медаль в австрийском Линце. В конце ноября Савосин финишировал пятым на турнире CS Tallinn Trophy 2018 года. На чемпионате России 2019 года он занял 12 место. Месяц спустя Савосин получил бронзовую медаль среди юниоров и получил право участвовать в чемпионате мира среди юниоров 2019 года.
На чемпионате мира среди юниоров 2019 года он финишировал шестым в короткой и первым в свободной программе. Набрав 229,28 очков, Савосин завоевал серебряную медаль.
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