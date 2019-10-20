Степанова: этот старт в США получился для нас с Букиным неплохим

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, подвела итоги Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Российский танцевальный дуэт по сумме двух программ набрал 206,57 балла. Этот результат позволил Степановой и Букину завоевать серебро.

«Хочется поблагодарить публику за теплый приём. Было невероятно приятно кататься.

Сегодня мы довольны собой больше, чем вчера. Боролись до конца. Поэтому, стоит признать, что этот старт для нас получился неплохим», — цитирует Степанову Sport24.

Первыми в соревнованиях танцевальных пар стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55). В тройке призёров также оказалась канадская пара Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (197,53).