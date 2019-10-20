Американский тренер предотвратил стрельбу, обняв школьника с дробовиком

В США школьный тренер Кианон Лоу помешал ученику устроить массовое убийство в учебном заведении, заключив его в объятия. Инцидент произошёл весной 2019 года, однако видео появилось только сейчас.



По информации ABC, 17 мая Анхель Гранадос-Диас пришёл в школу с дробовиком. Ученик хотел зайти в одну из аудиторий, но столкнулся с Лоу. Тренер обнял стрелка, тот ответил взаимностью, и в этот момент другой педагог выхватил из рук ученика оружие.

В какой-то момент Гранадос-Диас пытался освободиться, но Лоу продолжал его обнимать. Полицейские, которые прибыли на место инцидента, задержали ученика. Правоохранители отметили, что трагедию удалось предотвратить благодаря моментальной реакции сотрудников школы.

Видео доступно на странице ABC News в «Твиттере».