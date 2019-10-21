Бестемьянова: Алиев хорошо выглядит в этом году, прогрессирует

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление россиянина Дмитрия Алиева на этапе Гран-при США. Алиев в короткой программе уступил только двукратному чемпиону мира, американцу Нэйтану Чену, но по сумме двух выступлений занял третье место, пропустив вперёд ещё и американца Джейсона Брауна.

«Алиев хорошо выглядит в этом году. У него был провальный прошлый сезон, после которого были сделаны правильные выводы. В Лас-Вегасе он блестяще откатал короткую программу, в произвольной были ошибки, но в любом случае Дима прогрессирует. Сможем ли мы увидеть его в финале Гран-при? Если бы он занял второе место Skate America, то практически бы гарантировал себе выход в финал. С третьего тоже возможно, но надо понять все расклады, как кто выступит на следующих этапах», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».