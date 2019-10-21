Костомаров: выступление Щербаковой — историческое событие в фигурном катании

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал уверенную победу российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США).



Щербакова впервые в истории фигурного катания чисто исполнила два четверных лутца, получив за прокат 160,16 балла (92,20 — за технику). В итоге она набрала 227,76 балла и опередила американку Бради Теннелл (216,14 балла) и другую российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву (205,97 балла).



«Произвольная программы Анны Щербаковой — историческое событие в фигурном катании. На официальных соревнованиях сделать два четверных лутца — это что-то невероятное. Девчонки у нас сейчас вообще молодцы, приятно наблюдать за их ростом. Особенно за подопечными группы Этери Тутберидзе», — приводят Костомарова «Известия».

Исторический прокат Щербаковой с двумя четверными лутцами. Видео