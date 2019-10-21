Фигуристка Константинова: мне тяжело справляться с изменениями в моём теле

Российская фигуристка Станислава Константинова, занявшая 11-е место на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США), рассказала о сложности преодоления пубертата.
«У меня пубертат в самом разгаре. До этого я развивалась постепенно, поэтому сейчас тяжело справляться с изменениями в моём теле. С каждым годом всё труднее и труднее. Но перед глазами у меня есть пример Лизы Туктамышевой. У неё в карьере были и взлёты, и падения, но сейчас она всё наладила и в полном порядке. Работа и труд всё перетрут, все проблемы решаемы. Главное не сдаваться.
Переход во взрослые зависит не от возраста, а от физической готовности. Я до прошлого сезона была не до конца готова ко взрослым соревнованиям, поэтому мы с тренером решили не спешить с переходом во взрослые. Наверное, это можно было сделать, но мы решили сосредоточиться на юниорском спорте и развиваться постепенно», — цитирует Константинову «Спорт Бизнес Online».
Спортсменка также рассказала, как относится к критике.
«Слава богу, вокруг меня нет откровенного хейта. Бывают язвительные комментарии. Половину я удаляю, не читая. Иногда у меня в голове возникает остроумный ответ, и я решаюсь его написать. Но в позитивном ключе, я не собираюсь опускаться в бессмысленные дискуссии и злиться на хейтеров. Я отношусь к критике с юмором», — призналась Константинова.
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