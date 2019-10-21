Американский фигурист Чен исполнил опасный элемент в показательном номере
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Нэйтан Чен выступил с показательным номером на этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе (США).
Фигурист в своей программе исполнил опасный элемент — сальто назад. Этот прыжок запрещён на соревнованиях, однако спортсмены часто выполняют такой трюк в ледовых шоу.
Напомним, Чен тренируется под руководством российского специалиста Рафаэля Арутюняна.
Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 299,09 балла. Серебро выиграл ещё один представитель США — Джейсон Браун (255,09). Бронзовым призёром соревнований стал российский фигурист Дмитрий Алиев (253,55). Ещё один россиянин, Роман Савосин, занял последнее, 12-е место (182,16).
Видео доступно на сайте Первого канала.
Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
19:49
-
19:34
-
19:26
-
19:11
-
18:54
-
18:37
-
18:07
-
17:49
-
17:29
-
17:02
-
16:42
-
15:27
-
15:11
-
14:22
-
13:54
-
13:34
-
12:11
-
11:55
-
11:02
-
10:38
-
09:57
-
09:41
-
09:26
-
09:13
-
06:59
Партнерский контент