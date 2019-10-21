Гербольдт: россиянки — лучшие в мире, даже малейшая их ошибка судится строго

Российская фигуристка, выступавшая в парном и одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала судейство женского одиночного катания на первом этапе Гран-при в США.

«В принципе судили грубовато, с одной стороны. А с другой — так как наши девушки лучшие в мире, даже малейшая их ошибка судится строго. Нужно катать чисто, тогда не будет никаких проблем. С недокрутами в короткой программе я не очень соглашусь. В родных стенах фигуристам всегда помогают, но нашим девочкам нельзя ошибаться. При ошибках стараются создать благоприятные условия для других спортсменок, чтобы у девочек оставалась возможность соперничества.

Низкие компоненты Туктамышевой? Мне в этом году программы понравились больше, чем какие-либо за карьеру Лизы. Видно, что старались её изменить, усложнить технически в плане шагов. Весь мир идёт к тому, что все разбеги, все связки идут в шагах, у Лизы же присутствуют беговые. Поэтому у судей есть возможность придраться. При этом не говорю, что её программа лёгкая, это совершенно не так. Но знаете, когда о тебе складывается определённое мнение, его потом очень сложно переломить.

Уверена, что Лиза, как опытная спортсменка, не собирается сдаваться. У неё очень хороший тренер, и вместе они внесут какие-то коррективы. Алексей Николаевич её настроит на борьбу. Третье место всё же даёт возможность выхода в финал Гран-при», — приводит слова Гербольдт «Команда России».