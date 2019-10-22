IAAF опубликовала календарь «Бриллиантовой лиги» на сезон-2020

Стал известен календарь престижной серии турниров «Бриллиантовая лига» на следующий сезон. Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в календарь включены 14 этапов и финал, который пройдёт в 11 сентября в Цюрихе (Швейцария).
Полностью календарь выглядит следующим образом:
Доха — 17 апреля,
Китай (место будет определено позже) — 10 мая,
Шанхай — 16 мая,
Стокгольм — 24 мая,
Рим — 28 мая,
Рабат — 31 мая,
Юджин — 7 июня,
Осло — 11 июня,
Париж — 13 июня,
Лондон — 4 июля,
Монако — 10 июля,
Гейтсхед — 16 августа,
Лозанна — 20 августа,
Брюссель — 4 сентября,
Цюрих — 11 сентября.
Ранее стало известно, что российский и ямайский барьеристы Сергей Шубенкова и Омар Маклеод не будут стартовать на соседних дорожках в 2020 году. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже Маклеод толкнул россиянина, и тот получил при падении травму.
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