IAAF опубликовала календарь «Бриллиантовой лиги» на сезон-2020

Стал известен календарь престижной серии турниров «Бриллиантовая лига» на следующий сезон. Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в календарь включены 14 этапов и финал, который пройдёт в 11 сентября в Цюрихе (Швейцария).



Полностью календарь выглядит следующим образом:



Доха — 17 апреля,

Китай (место будет определено позже) — 10 мая,

Шанхай — 16 мая,

Стокгольм — 24 мая,

Рим — 28 мая,

Рабат — 31 мая,

Юджин — 7 июня,

Осло — 11 июня,

Париж — 13 июня,

Лондон — 4 июля,

Монако — 10 июля,

Гейтсхед — 16 августа,

Лозанна — 20 августа,

Брюссель — 4 сентября,

Цюрих — 11 сентября.

Ранее стало известно, что российский и ямайский барьеристы Сергей Шубенкова и Омар Маклеод не будут стартовать на соседних дорожках в 2020 году. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже Маклеод толкнул россиянина, и тот получил при падении травму.