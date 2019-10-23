Туктамышева — о юных соперницах: это за областью фантастики

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от конкуренции с юными соперницами. На прошедшем этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США) 22-летняя Туктамышева заняла третье место. Победу одержала её 15-летняя соотечественница Анна Щербакова.

«То, что они демонстрируют, — это за областью фантастики. Я просто постараюсь своё делать, у меня тоже не самый простой контент — есть тройные аксели, которые тоже мало исполняют девушки сейчас, поэтому постараемся побороться», — цитирует Туктамышеву сайт телеканала «Звезда».

Щербакова в произвольной программе установила рекорд. Спортсменка за каскад из четверного лутца и тройного тулупа получила оценку в 18,66 балла. Это самая высокая оценка за элемент в истории женского фигурного катания.

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