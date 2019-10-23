Задержанный в США экс вице-президент ОКР Билалов объявлен в России в розыск

Задержанный в США бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмед Билалов объявлен в РФ в розыск.

По данным МВД, Билалов, 1970 года рождения, объявлен в розыск по уголовной статье. Пока неизвестно, собирается ли Россия требовать его экстрадиции.

Ранее стало известно, что иммиграционные службы США задержали Билалова в его доме в пригороде Майами.

Напомним, Билалов является бывшим главой компании «Курорты Северного Кавказа». Он был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. В начале 2013 года посетивший олимпийскую стройку президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал Билалова, чья компания отвечала за проект. Завершение работ в итоге было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.