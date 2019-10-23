Победитель Игр-2016 борец Сослан Рамонов выступит на Гран-при в Нефтеюганске

Победитель Олимпиады-2016 Сослан Рамонов выступит на международном турнире по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова, который пройдёт 25-27 октября в Нефтеюганске.

Рамонов почти год пропустил из-за травмы спины. Возвращение на ковёр состоялось в минувший уик-энд на мемориале Ахмата Кадырова в Грозном, где он занял второе место в неолимпийском весе до 70 кг, выиграв в ходе турнира у призёра чемпионат мира 2017 года Алана Гогаева и призёра чемпионатов Европы Исраила Касумова. В Нефтеюганске Рамонов впервые в этом цикле выступит в олимпийской категории до 65 кг, в которой выиграл золото Рио-де-Жанейро-2016.

В Гран-при на призы Владимира Семёнова примут участие борцы из 14 стран, включая Германию, Венгрию, Азербайджан, Украину, Армению, Казахстан, Узбекистан. Победители турнира в Нефтеюганске получат по 85 тыс. рублей, призёры — по 65 и 50 тыс., тренер чемпиона — 50 тыс. рублей.