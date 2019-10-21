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Борцы Рашидов, Цаболов и Найфонов завоевали золото Военных игр

Борцы Рашидов, Цаболов и Найфонов завоевали золото Военных игр
Другие / Борьба 0

В Ухане (Китай) стартовали соревнования борцов в рамках Всемирных военных игр. Первые комплекты наград были разыграны в вольной борьбе в весовых категориях до 57, 65, 74 и 86 кг.

Россияне боролись в трёх категориях и завоевали три золотые медали. Победителями Военных игр стали Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).

В ходе соревнований Цаболову удалось сломить сопротивление чемпиона Европы Сонера Демирташа (Турция) и призёра чемпионатов мира и Европы Зелимхана Хаджиева (Франция), сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Завтра, 22 октября, продолжится турнир вольников, и на ковёр выйдет Владислав Байцаев (До 97 кг). Также начнутся женские соревнования.

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