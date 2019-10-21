Борцы Рашидов, Цаболов и Найфонов завоевали золото Военных игр
В Ухане (Китай) стартовали соревнования борцов в рамках Всемирных военных игр. Первые комплекты наград были разыграны в вольной борьбе в весовых категориях до 57, 65, 74 и 86 кг.
Россияне боролись в трёх категориях и завоевали три золотые медали. Победителями Военных игр стали Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).
В ходе соревнований Цаболову удалось сломить сопротивление чемпиона Европы Сонера Демирташа (Турция) и призёра чемпионатов мира и Европы Зелимхана Хаджиева (Франция), сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
Завтра, 22 октября, продолжится турнир вольников, и на ковёр выйдет Владислав Байцаев (До 97 кг). Также начнутся женские соревнования.
Три победителя ЧМ-2019 по борьбе вошли в состав сборной России на Военные игры
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