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Британские бобслеисты в ноябре получат медали ОИ, которых были лишены россияне

Британские бобслеисты в ноябре получат медали ОИ, которых были лишены россияне
Другие / Прочие виды спорта 0

Британские бобслеисты Джон Джексон, Брюс Таскер, Стюарт Бенсон и Джоэль Фирон в ноябре получат бронзовые медали сочинской Олимпиады 2014 года, сообщает BBC. Награды будут вручены на торжественном балу сборной Великобритании в Лондоне.

Британцы в соревнованиях четвёрок на Играх в Сочи заняли пятое место, однако в 2017 году Международный олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил аннулировал результаты двух российских экипажей, которые завоевали золото (Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Алексей Воевода) и бронзу (Александр Касьянов, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарёв).

«У нас уже не будет того олимпийского момента, но получение медали на балу сборной Великобритании станет чем-то особенным», — сказал Джексон.

Источник: BBC

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Сочи-2014 •••
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