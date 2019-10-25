Плющенко решил подготовить к Олимпиаде-2030 четвероного питомца

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко провёл тренировку в своей школе вместе со своей собакой породы карликовый пинчер.
«Сейчас собаку натравлю на вас, будете плохо кататься», — в шутку сказал Плющенко, мотивируя воспитанников на прыжки. Позже Фифа оказалась на льду вместе с юными воспитанниками Плющенко.
«С почином Фифу! Покорение льда прошло успешно! Решила готовиться к Олимпийским играм 2030 года вместе с Саньком», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
К Олимпийским играм Плющенко готовит шестилетнего сына, Александра: в 2030 году ему исполнится 17 лет. Евгений в 2006 году выиграл личное золото Игр, а в 2014-м помог сборной России одержать победу в командном турнире.
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