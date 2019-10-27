Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю. Оба спортсмена стали победителями второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Параллельный четверной тулуп был исполнен на разминке перед показательными выступлениями.

Трусова выиграла дебютный этап Гран-при среди взрослых, обновив два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме двух программ. В произвольной программе Трусова заявила четыре четверных прыжка и чисто исполнила три из них, в том числе два тулупа в разных каскадах.

Ханю был недосягаем для соперников в Канаде, опередив преследователей по сумме двух программ на 60 баллов.

Видео доступно в «инстаграме» Александры Трусовой.