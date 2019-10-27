Трусова: тройной аксель получше стал у меня получаться. Надеюсь, скоро прыгну

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при Skate Canada, где она одержала победу, чисто исполнив три четверных прыжка в произвольной программе.

«Мне очень понравилось здесь выступать, я долго ждала выступления, и все мои ожидания оправдались. Очень поддерживала публика, и вообще в соревнованиях у взрослых всё по-другому: и атмосфера, и состав участников.

Девочки молодцы, они прыгали тройной аксель в короткой программе. Буду тоже стараться его выучить. Сейчас он уже получше стал у меня получаться. Надеюсь, скоро прыгну. Аксель – единственный прыжок с переднего хода, и почему-то мне его сложнее выучить, чем четверные.

Я давно хотела получить 100 баллов за технику в произвольной программе, ещё с моего первого юниорского чемпионата мира. Рада, что у меня получилось. Рада, что победила, это на шаг ближе к финалу, буду стараться хорошо выступить в Москве, чтобы попасть в финал.

Когда я учила четверные, всегда смотрела, как их прыгают мужчины. Училась не только на тренировках, но и смотрела видео, чтобы правильно прыгать. Больше всего мне нравится Нэйтан Чен – у него больше всего четверных, он умеет делать их все, только риттбергер, по-моему, не вставляет в программу. На девушек тоже смотрю, как они прыгают – например как Рика Кихира делает тройной аксель, — и тоже стараюсь научиться», — сказала Трусова пресс-службе ФФККР.