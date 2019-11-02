Российские шахматистки выиграли командный чемпионат Европы
Женская сборная России по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы. Турнир прошёл в Батуми (Грузия).
В заключительном туре россиянки нанесли поражение Турции со счётом 3,5-0,5, став недосягаемыми для ближайших преследовательниц, шахматисток из Грузии. Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Алина Кашлинская выиграли партии, а Александра Горячкина сыграла вничью.
По итогам турнира сборная России набрала 16 баллов. Второе место заняла команда Грузии (15). Призовую тройку замкнула сборная Азербайджана (14).
Напомним, ранее в седьмом туре российские шахматистки выиграли у Польши со счётом 4-0. Победу одержали Горячкина, Лагно, Гунина и Кашлинская.
Командный чемпионат Европы проводится по швейцарской системе в девять туров.
Женская сборная России обыграла Польшу на командном ЧЕ по шахматам
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