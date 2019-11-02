Российские шахматистки выиграли командный чемпионат Европы

Женская сборная России по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы. Турнир прошёл в Батуми (Грузия).

В заключительном туре россиянки нанесли поражение Турции со счётом 3,5-0,5, став недосягаемыми для ближайших преследовательниц, шахматисток из Грузии. Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Алина Кашлинская выиграли партии, а Александра Горячкина сыграла вничью.

По итогам турнира сборная России набрала 16 баллов. Второе место заняла команда Грузии (15). Призовую тройку замкнула сборная Азербайджана (14).

Напомним, ранее в седьмом туре российские шахматистки выиграли у Польши со счётом 4-0. Победу одержали Горячкина, Лагно, Гунина и Кашлинская.

Командный чемпионат Европы проводится по швейцарской системе в девять туров.