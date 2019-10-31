Женская сборная России обыграла Польшу на командном ЧЕ по шахматам

На командном чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Батуми (Грузия), состоялись очередные матчи. В 7-м туре женская сборная России нанесла поражение Польше со счётом 4-0.

Россиянки выиграли все три партии. Победы одержали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и Алина Кашлинская.

Женская сборная России набрала 13 очков в 7 турах. Россиянки возглавляют турнирную таблицу. Второе место занимает сборная Грузии с 11 баллами. Следом располагаются сборные Азербайджана, Украины и Армении. Эти команды набрали по 10 очков.

Мужская сборная России также возглавляет турнирную таблицу чемпионата Европы.