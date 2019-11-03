Виктор Ан стал вторым в забеге на 500 метров на этапе Кубке мира в США

Российский шорт-трекист Виктор Ан занял второе место в финальном забеге Кубка мира на 500 метров. Победу завоевал представителя Кореи Хван Дэ Хон, третьим финишную черту пересёк Лю Шаоан, представляющий Венгрию. Ещё один россиянин, Павел Ситников, занял шестое место.



Женский забег на 500 метров выиграла итальянка Арианна Вальчепина. Лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, которой несколько тысячных секунды не хватило для попадания в призы.



Напомним, этап Кубка мира по шорт-треку проходит в Солт-Лейк-Сити. Ранее сборная России выиграла гонку на 2000 метров.



Шорт-трек. Кубок мира. Мужчины. 500 метров



1. Хван Дэ Хон (Корея) — 39,729

2. Виктор Ан (Россия) — 39,961

3. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,006

…

6. Павел Ситников (Россия) — 40,230



Шорт-трек. Кубок мира. Женщины. 500 метров



1. Арианна Вальчепина (Италия) — 42,603

2. Яра ван Керкоф (Голландия) — 42,865

3. Петра Ясапати (Венгрия) — 42,962

4. Софья Просвирнова (Россия) — 42,976.