Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке Косторной. Видео

Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари, вручавший медали победительницам этапа Гран-при Франции по фигурному катанию, спровоцировал забавный инцидент во время торжественного мероприятия.
Награду, полагающуюся победительнице — Алёне Косторной, он вручил американке Мэрайе Белл, занявшей третье место. Когда же фигуристки поняли ошибку, первой сориентировалась Белл и собственноручно наградила Косторную: американка сняла медаль с шеи и надела на Алёну.
Видео доступно на официальном сайте Первого канала.
Напомним, Алёна Косторная выиграла этап Гран-при с личным рекордом. Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе: первый — в каскаде с двойным тулупом, второй — сольный.
Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, россиянка Мария Сотскова стала 11-й.
- 3 ноября 2019
-
10:55
-
09:26
-
03:50
-
01:00
-
00:51
-
00:41
-
00:19
- 2 ноября 2019
-
23:27
-
23:20
-
23:05
-
22:48
-
22:22
-
22:09
-
21:09
-
20:25
-
19:18
-
19:06
-
18:27
-
17:53
-
17:32
-
17:18
-
16:33
-
16:30
-
15:14
-
14:48
-
14:02
-
13:58
-
13:53
-
12:56
-
12:02
-
11:51
-
11:41
-
11:33
-
11:21
-
11:02