Российские шпажистки завоевали серебро на этапе КМ по фехтованию в Таллине
Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командном турнире на этапе Кубка мира в Таллине (Эстония). Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова и Татьяна Гудкова дошли до финала, победив швейцарок – 45-34, немок – 44-32 и американок – 45-29.
В решающем матче россиянки уступили сборной Польши со счётом 44-45. Бронзовые медали завоевала команда США, одолевшая в матче за третье место китаянок – 45-35.
Накануне Колобова завоевала серебро в личном турнире, в финале потерпев поражение от румынки Аны Марии Попеску со счётом 13:15. Бронзовыми призёрами стали китаянки Чжу Мине и Сунь Ивэнь, которая выбила из борьбы на ранних стадиях россиянок Ольгу Лукьянову (15:4) и Солдатову (15:12).
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