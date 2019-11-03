Российские шпажистки завоевали серебро на этапе КМ по фехтованию в Таллине

Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командном турнире на этапе Кубка мира в Таллине (Эстония). Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова и Татьяна Гудкова дошли до финала, победив швейцарок – 45-34, немок – 44-32 и американок – 45-29.

В решающем матче россиянки уступили сборной Польши со счётом 44-45. Бронзовые медали завоевала команда США, одолевшая в матче за третье место китаянок – 45-35.

Накануне Колобова завоевала серебро в личном турнире, в финале потерпев поражение от румынки Аны Марии Попеску со счётом 13:15. Бронзовыми призёрами стали китаянки Чжу Мине и Сунь Ивэнь, которая выбила из борьбы на ранних стадиях россиянок Ольгу Лукьянову (15:4) и Солдатову (15:12).