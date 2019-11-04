Медведева анонсировала новый показательный номер на песню Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева анонсировала новый показательный номер. Танец на песню американской исполнительницы Билли Айлиш “idontwannabeyouanymore” поставил канадский хореограф Джои Рассел.

Видео доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева уже выступила на этапе Гран-при Skate Canada, где из-за провала в короткой программе заняла только пятое место.

Ранее показательный номер под песню Билли Айлиш «Bad Guy» поставил для Алины Загитовой хореограф Даниил Глейхенгауз. С этим были связаны сразу два скандала. Сначала болельщики Медведевой обвинили Загитову в воровстве, так как Евгения не скрывала, что является фанаткой этой певицы. А затем американская танцовщица и хореограф Джоджо Гомез обвинила Глейхенгауза в воровстве некоторых движений.

Постановка была изменена, а позже показательным номером Загитовой стала другая программа. Глейхенгауз доверил Алине исполнить номер, посвящённый его умершей матери. Премьера состоялась накануне, на Гран-при Франции.

Загитова представила публике трогательный показательный номер. Видео