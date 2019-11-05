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Банька: бюджет ВАДА $ 40 млн? У среднего футбольного клуба больше

Банька: бюджет ВАДА $ 40 млн? У среднего футбольного клуба больше
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, сообщил, что бюджет ВАДА с 2017 по 2022 год вырастет на 47% — с $ 30 млн до $ 44 млн.

Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, занимающий пост министра спорта и туризма Польши, считает, что эта сумма крайне мала для эффективной работы.

«Просто смешно, что бюджет ВАДА составит около $ 40 млн, учитывая ожидания от организации. У среднего футбольного клуба бюджет больше. Будущее антидопинга начинается сегодня», — приводит слова Баньки Sports Integrity.

На посту главы ВАДА Банька сменит Крэйга Риди, который руководит агентством с 2014 года.

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