Банька: бюджет ВАДА $ 40 млн? У среднего футбольного клуба больше
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, сообщил, что бюджет ВАДА с 2017 по 2022 год вырастет на 47% — с $ 30 млн до $ 44 млн.
Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, занимающий пост министра спорта и туризма Польши, считает, что эта сумма крайне мала для эффективной работы.
«Просто смешно, что бюджет ВАДА составит около $ 40 млн, учитывая ожидания от организации. У среднего футбольного клуба бюджет больше. Будущее антидопинга начинается сегодня», — приводит слова Баньки Sports Integrity.
На посту главы ВАДА Банька сменит Крэйга Риди, который руководит агентством с 2014 года.
Риди: лишение РУСАДА статуса соответствия не будет отвечать ничьим интересам
- 5 ноября 2019
-
13:05
-
12:55
-
12:51
-
12:38
-
12:24
-
11:23
-
10:44
-
10:42
-
10:36
-
10:31
-
09:22
-
09:01
-
00:24
- 4 ноября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:11
-
21:54
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:24
-
19:49
-
19:34
-
19:11
-
18:02
-
17:50
-
17:06
-
16:32
-
16:23
-
16:22
-
15:49
-
15:26
Партнерский контент