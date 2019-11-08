15-летняя Щербакова установила личный рекорд на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при в Чунцине (Китай) установила личный рекорд. За технику 15-летняя спортсменка получила 40,08 балла, а её итоговый результат составил 73,51. Предыдущее лучшее достижение Анны составляло 73,18 балла.
В октябре Щербакова установила рекорд в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). За каскад из четверного лутца и тройного тулупа получила оценку в 18,66 балла. Это самая высокая оценка за элемент в истории женского фигурного катания. Щербакова одержала победу на Skate America.
Произвольную программу в Чунцине фигуристки представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября.
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