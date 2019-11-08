Тарасова прокомментировала рекордный прокат 15-летней Щербаковой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление 15-летней Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Россиянка заняла первое место с личным рекордом — 73,51 балла.
«Вот за что я люблю Глейхенгауза. За то, что он делает вместе с Этери. У Ани все очень сложные подходы и очень сложные выходы. У неё беговых шагов, перебежек есть только максимум два. Раз-два — смена направления, раз-два — смена позиции. И таким образом она набирает большую скорость. Это очень сложно. В этом и есть сложность программы.
Она не только чисто и уникально делает лутц-риттбергер во второй половине, где он у неё и запланирован. Всё сделано и максимально дотянуто как нельзя лучше. Всё докручено, можно не сомневаться.
Все подходы очень сложные. И девочки не повторяют друг друга. Что можно вытащить из подхода, из элемента, из сложности этого элемента, из выезда – всё вместе плюсуется. Получается, как будто ты прыгнул тройной аксель», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.
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