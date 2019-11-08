Тарасова — о выступлении Туктамышевой: как же жаль…

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при в Чунчине (Китай). Россиянка заняла четвёртое место. Подопечная Алексея Мишина упала на тройном акселе и сдвоила двойной тулуп в каскаде с тройным флипом.
«Очень жаль, это, конечно, совершенно ни к чему, потому что она борется за попадание в финал. И такая случилась штука. Если разбирать, то разбирать не хочется. У неё профессор. Мне кажется, что она большую скорость набрала, чем обычно. Зашла на аксель не под тем углом.
Я одного не понимаю. Она сделала флип-двойной тулуп, но она делает лутц шикарный. И тулуп шикарный. Если они говорят об усложнении контента, то нужно во вторую половину ставить лутц-тулуп, которые она прыгает день и ночь. У неё лучший лутц на свете.
Посмотрите, насколько она стала эмоциональнее. Как она подтянула программу. У неё все стало доделано. Я так люблю. Мне в голову не могло прийти, что она сорвёт аксель. Как же жаль...» – сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Лидерство после короткой программы захватила россиянка Анна Щербакова.
- 8 ноября 2019
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:44
-
13:33
-
13:19
-
12:16
-
11:57
-
11:53
-
10:58
-
10:52
-
10:08
-
09:53
-
09:52
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
00:47
- 7 ноября 2019
-
23:52
-
23:39
-
22:45
-
22:01
-
20:35
-
20:28
-
20:10
-
18:41
-
18:10
-
17:21
-
17:18