Тарасова — о выступлении Туктамышевой: как же жаль…

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при в Чунчине (Китай). Россиянка заняла четвёртое место. Подопечная Алексея Мишина упала на тройном акселе и сдвоила двойной тулуп в каскаде с тройным флипом.

«Очень жаль, это, конечно, совершенно ни к чему, потому что она борется за попадание в финал. И такая случилась штука. Если разбирать, то разбирать не хочется. У неё профессор. Мне кажется, что она большую скорость набрала, чем обычно. Зашла на аксель не под тем углом.



Я одного не понимаю. Она сделала флип-двойной тулуп, но она делает лутц шикарный. И тулуп шикарный. Если они говорят об усложнении контента, то нужно во вторую половину ставить лутц-тулуп, которые она прыгает день и ночь. У неё лучший лутц на свете.

Посмотрите, насколько она стала эмоциональнее. Как она подтянула программу. У неё все стало доделано. Я так люблю. Мне в голову не могло прийти, что она сорвёт аксель. Как же жаль...» – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Анна Щербакова.

Тарасова прокомментировала рекордный прокат 15-летней Щербаковой