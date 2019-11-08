Бестемьянова: у Самодуровой сняли баллы за недокрут, это какая-то игра

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.
На текущий момент лидирует Анна Щербакова. Четвёртое место занимает Елизавета Туктамышева, пятое – Софья Самодурова.
«Щербаковой всё же было трудно в первый раз выходить во взрослом старте, а теперь её отпустило. Она – звезда, а за ней уже все остальные. В этот раз всё получилось намного лучше, было интереснее на неё смотреть.
У Лизы Туктамышевой, конечно, ещё есть шанс побороться за попадание в тройку призёров. Ей просто нужно чисто кататься, выполнять то, что она умеет делать. Очень жалко, что она сегодня сорвала тройной аксель, но так даже злее будет, всё в её руках. Прыжок был прекрасный, но как будто бы соскочил конёк, только сама Лиза может сказать, что там произошло.
Не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут, мне кажется, это какая-то игра. Даже в репортаже Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин отметили, что никакого недокрута не было. Так что говорю даже не про своё мнение, а про специалистов, которые выигрывали Олимпийские игры. У Сони, мягко говоря, оценки должны быть повыше», – цитирует Бестемьянову ТАСС.
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