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Кавагути рассказала, за что в Японии любят российских фигуристок

Кавагути рассказала, за что в Японии любят российских фигуристок
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, рассказала, почему в её стране – Японии – любят российских фигуристок.

«Да, японцы очень любят русских фигуристов, балет. Относятся с уважением к вашей культуре. Почему так любят русских фигуристок? Потому что они хорошо катаются. Прежде всего за спортивные результаты. И ещё девочки очень красивые», — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».

Кавагути не считает, что 17-летней Алине Загитовой нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы выступить на Олимпиаде-2022. Например, сменить гражданство на японское.

«Да кто знает, как сложится отбор на Олимпиаду? Что будет с этими четверными, юниорским катанием? У неё тоже есть шанс. Сдаваться никогда не нужно.

Что делать Елизавете Туктамышевой? Она ещё молодая. Всё ещё впереди. Пусть катаются», — сказала Кавагути, в своё время сменившая гражданство на российское ради выступления на Олимпиаде.

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