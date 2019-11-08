Кавагути рассказала, за что в Японии любят российских фигуристок

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, рассказала, почему в её стране – Японии – любят российских фигуристок.
«Да, японцы очень любят русских фигуристов, балет. Относятся с уважением к вашей культуре. Почему так любят русских фигуристок? Потому что они хорошо катаются. Прежде всего за спортивные результаты. И ещё девочки очень красивые», — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».
Кавагути не считает, что 17-летней Алине Загитовой нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы выступить на Олимпиаде-2022. Например, сменить гражданство на японское.
«Да кто знает, как сложится отбор на Олимпиаду? Что будет с этими четверными, юниорским катанием? У неё тоже есть шанс. Сдаваться никогда не нужно.
Что делать Елизавете Туктамышевой? Она ещё молодая. Всё ещё впереди. Пусть катаются», — сказала Кавагути, в своё время сменившая гражданство на российское ради выступления на Олимпиаде.
- 8 ноября 2019
-
21:25
-
21:07
-
20:53
-
20:30
-
19:46
-
19:15
-
19:00
-
18:22
-
17:22
-
16:52
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:44
-
13:33
-
13:19
-
12:16
-
11:57
-
11:53
-
10:58
-
10:52
-
10:08
-
09:53
-
09:52
-
09:29
-
09:27