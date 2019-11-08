Украинец Коробов выиграл рапид на Grand Chess Tour в Бухаресте, Карякин — пятый

8 ноября в Бухаресте (Румыния) состоялись заключительные три тура партий в быстрые шахматы (рапид) на супертурнире Superbet Rapid & Blitz — шестом этапе Grand Chess Tour. За победу в рапиде начисляется 2 очка, за ничью – одно.



По итогам 9 туров первенствовал украинский гроссмейстер Антон Коробов, набравший 12 очков. На 2 очка отстали голландец Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и армянин Левон Аронян.



Россиянин Сергей Карякин, в активе которого 9 очков, разделил 5–6-е место с индийцем Вишванатаном Анандом. Ещё один россиянин, Владислав Артемьев, поделил 7–9-е место с американцем Фабиано Каруаной и Ле Куанг Льемом из Вьетнама — по 8 очков. Замкнул турнирную таблицу американец Уэсли Со, в его активе 6 очков.

В субботу, 9 ноября, на супертурнире Superbet Rapid & Blitz состоится первый круг блиц-турнира.