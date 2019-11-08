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Загитова: не представляю свой спортивный путь без Тутберидзе

Загитова: не представляю свой спортивный путь без Тутберидзе
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о роли Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова в карьере.

«С Этери Георгиевной Тутберидзе, Даниилом Марковичем Глейхенгаузом и Сергеем Викторовичем Дудаковым мы взаимодействуем каждый день. И все победы мы завоевываем вместе. Одна бы я точно не добилась таких высот. Я очень люблю свою команду.

Однажды на просмотре Этери Георгиевна увидела во мне потенциал и взяла под своё крыло. Это был решающий момент карьеры. Не представляю свой спортивный путь без Этери Георгиевны. Она мой наставник в спорте и жизни. Всегда буду благодарна ей за это", — приводит слова Загитовой The Challenger.

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