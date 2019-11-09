Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае, Туктамышева — третья

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Чунцине (Китай) завершились соревнования у женщин. Победу одержала Анна Щербакова. 15-летняя россиянка, выигравшая короткую программу (73,51), в произвольной подтвердила своё лидерство, получив от судей 152,53 балла.



Второй на этапе в Китае стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовую награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10). В произвольной программе она стала второй, показав свой лучший результат в сезоне. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).



Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Женщины. Короткая и произвольная программы



1. Анна Щербакова (Россия) – 226,04.

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 211,18.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 209,10...

5. Софья Самодурова (Россия) – 185,29.