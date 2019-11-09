У фигуристок Тутберидзе на этапах Гран-при возникали проблемы в 9 лутцах из 10

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе на последних этапах Гран-при испытывали проблемы с исполнением лутцев. Судьи усомнились в чистоте рёбер в 9 прыжках из 10, отмечает Sports.ru.



В короткой программе во Франции Алёне Косторной поставили неясное ребро на сольном лутце, а Алине Загитовой – неправильное ребро в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер. В произвольной у олимпийской чемпионки было два неясных ребра на лутцах.

На этапе в Китае у победительницы Анны Щербаковой судьи заметили неясное ребро на тройном лутце в короткой программе. Они также не смогли разглядеть рёбра на всех четырёх (два четверных и два тройных) лутцах в произвольной.

Единственный прыжок, который не вызвал вопросов у судей, – лутц Косторной в произвольной программе на Гран-при Франции.