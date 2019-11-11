Туктамышева: прикольно, что я самая старшая одиночница в мире

Чемпионка мира и Европы 2015 года 22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как возраст сказывается на её выступлении.

«Выступать не стало тяжелее, просто физически делать много сложных элементов стало труднее. Даже включение двух тройных акселей в программу проходило достаточно трудно и психологически, и физически, потому что это два серьёзных прыжка. И собирать сложные каскады или комбинации с ойлером во второй половине — это тоже не так просто. Поэтому я, конечно, помню себя сама в 14 лет, когда я выигрывала свои юношеские и взрослые Гран-при. Я откатывала произвольную программу, и мне это ничего не стоило. То есть я потом могла её ещё раз выйти и сделать. Сейчас же я скажу „Нет, вы что! Мне нужен отдых!“



Нет ли обиды, когда говорят о возрасте? Да нет, не обидно, так как я проходила всё это сама. У меня были свои сезоны. Нет, наоборот, это прикольно, что я сейчас самая старшая одиночница в мире. Это даёт какую-то своеобразность, меня это прикалывает. А про возраст… Всегда будут что-то говорить. Будь ты любого возраста, любой внешности, всегда будут что-то говорить. Надо к этому относиться проще», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

На этапе Гран-при в Китае Елизавета заняла третье место. Победила её 15-летняя соотечественница Анна Щербакова.