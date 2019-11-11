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Орсер: абсолютно уверен, что Медведевой по силам сделать два чистых проката

Орсер: абсолютно уверен, что Медведевой по силам сделать два чистых проката
Другие / Фигурное катание 0

Брайан Орсер, канадский специалист, являющийся тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился ожиданиями от этапа Гран-при в Москве.

«Не хотел бы говорить о результатах, потому что на Гран-при в Канаде у нас всё получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но при этом произвольная программа была хороша. Я думаю, для неё и всей нашей команды цель — показать два отличных проката. У неё потрясные программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит, надо привыкнуть кататься так, если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна, независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам», — цитирует Орсера ТАСС.

Этап Гран-при в Москве будет проходить с 15 по 17 ноября.

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