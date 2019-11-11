Туктамышева отреагировала на слова Мишина о судьях

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала слова её тренера Алексея Мишина о том, что «судьи не хотят видеть много русских фигуристок в финале Гран-при». На этапе Гран-при в Китае Туктамышева заняла третье место. Победу одержала её соотечественница Анна Щербакова.

«Не знаю, но Алексею Николаевичу, конечно, виднее. Я думаю, что с его словами можно согласиться. Как спортсмен, я не могу предъявлять претензии судьям. Но могу отметить, что Алексей Николаевич не скажет чего-то, что не является таковым», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Елизавета также сказала, что не намерена завершать карьеру до Олимпиады 2020 года в Пекине (Китай) и мечтает завоевать олимпийскую медаль.