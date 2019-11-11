Щербакова рассказала о взаимоотношениях с воспитанницами Тутберидзе
Российская фигуристка Анна Щербакова, выигравшая этап Гран-при в Канаде, рассказала о взаимоотношениях с другими воспитанницами тренера Этери Тутберидзе. Щербакова, дебютировавшая во взрослых соревнованиях в нынешнем сезоне, подчеркнула, что у неё нет проблем с другими фигуристками.
«Очень хорошо уживаемся. Мы уже очень долго и много общаемся. Да и наоборот, нас это как-то подталкивает. На тренировках — учить что-то новое, более сложное. И как-то проще даже от того, что смотришь, как другие прыгают, и тебе это уже не кажется таким трудным. А вне льда мы спокойно общаемся, хорошо дружим», — цитирует Щербакову ТАСС.
После победы на этапе Гран-при в Китае Щербакова досрочно гарантировала выход в финал Гран-при.
Щербакова назвала цель на финал Гран-при
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