Подписан договор о проведении в Екатеринбурге шахматного турнира претендентов
Международная федерация шахмат, Федерация шахмат России и шахматная федерация Свердловской области подписали договор о проведении турнира претендентов 2020 года в Екатеринбурге, сообщается в «твиттере» шахматной федерации Москвы.
Турнир претендентов уже дважды проходил на территории России. В 2014 году, когда соревнования принимал Ханты-Мансийск, победителем стал индиец Вишванатан Ананд. Турнир претендентов 2016 года в Москве выиграл россиянин Сергей Карякин.
Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону. Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В октябре Магнус установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах (101 партия).
Аргентина и ОАЭ претендуют на проведение матча за мировую шахматную корону-2020
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