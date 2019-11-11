Подписан договор о проведении в Екатеринбурге шахматного турнира претендентов

Международная федерация шахмат, Федерация шахмат России и шахматная федерация Свердловской области подписали договор о проведении турнира претендентов 2020 года в Екатеринбурге, сообщается в «твиттере» шахматной федерации Москвы.

Турнир претендентов уже дважды проходил на территории России. В 2014 году, когда соревнования принимал Ханты-Мансийск, победителем стал индиец Вишванатан Ананд. Турнир претендентов 2016 года в Москве выиграл россиянин Сергей Карякин.



Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону. Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В октябре Магнус установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах (101 партия).