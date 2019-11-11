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Фигуристы Мишина и Галлямов стали мастерами спорта международного класса

Фигуристы Мишина и Галлямов стали мастерами спорта международного класса
Другие / Фигурное катание 0

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта международного класса» фигуристам Александру Галлямову и Анастасии Мишиной. Также аналогичное звание было присвоено биатлонисту Александру Поварницыну, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Мишина и Галлямов являются в чемпионами мира среди юниоров 2019 года в парном катании. В сезоне-2018/19 российские фигуристы одержали победу в финале Гран-при среди юниоров. В текущем сезоне они выиграли этап Гран-при во Франции. Мишина и Галлямов в текущем сезоне дебютировали на взрослом этапе Гран-при. В произвольной программе Мишина и Галлямов сорвали только один элемент – каскад из тройных прыжков, но падения при этом избежали. Лидировавшие после короткой программы россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин допустили две ошибки: партнёрша упала с параллельного прыжка и с выброса. В итоге Павлюченко и Ходыкин стали третьими в произвольной программе и вторыми по сумме двух видов.

Что касается Поварницына, то он является чемпионом мира среди юниоров и победителем этапов Кубка IBU.

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