Россия не претендует на проведение финала Гран-при по фигурному катанию
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что Россия не намерена бороться за право проведения финала Гран-при в 2020 году.
«Этот вопрос не рассматривался. На следующий год Россия не будет претендовать на финал Гран-при.
Москва ни разу не принимала финалы Гран-при, зато там каждый год проходит этап соревнований. Нет идеи чередовать: один год — Москва, один год — Санкт-Петербург, где тоже очень любят фигурное катание. С этим пока есть свои организационные сложности. В ближайшее время так сделать не получится», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».
Пятый этап Гран-при пройдёт в Москве с 11 по 15 ноября. Финал Гран-при состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
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