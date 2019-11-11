Умер заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Владимир Иванов

Официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщил, что в возрасте 83 лет скончался заслуженный тренер России Владимир Иванов.
Иванов умер в субботу, 9 ноября. Специалист воспитал более 30 победителей и призёров чемпионатов страны, участников чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
Иванов входил в штаб сборной России и отвечал за подготовку мужской национальной команды в эстафете в беге 4х400 м. Более 25 лет Иванов проработал старшим тренером-преподавателем в Омском областном центре спортивной подготовки.
За годы тренерской работы Иванов был отмечен множеством наград, в числе которых медаль «За доблестный труд», Орден дружбы, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», звание «Заслуженный тренер России».
Прощание с Ивановым пройдёт в Омске завтра, 12 ноября.
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