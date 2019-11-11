Радионова: не вижу у Щербаковой внутреннего ребра, но у судей есть технологии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала судейство на этапе Гран-при в Китае. У многих фигуристок были найдены недокруты и неясные рёбра при прыжках.

«В этом сезоне, мне кажется, стали строже судить. Убрали формулировку «в пользу спортсмена», сейчас новые технологии, которые позволяют посмотреть прыжок с любого угла. Может быть, поэтому судьям с одного угла ребро не видно, а с другого видно. В телевизионной трансляции же не всё показывают, не со всех углов. Поэтому к судьям нельзя так придираться. Да, они стали строже, но у них на это есть технологии.

Неясное ребро на лутце Ани Щербаковой? У меня так было с флипом. На юниорских стартах и некоторых взрослых я его спокойно делала. В один момент судьи увидели ребро и стали смотреть на флип внимательнее. Было неприятно. В будущем Ане может это помешать. Судьи будут всматриваться в прыжок и снижать баллы за недочёты. Думаю, тренерский штаб Этери Тутберидзе сделает что-то. Единственный плюс — хорошо, что увидели это на этапе Гран-при, а не в финале. У неё есть время всё исправить.

Насколько сложно исправлять? Непросто. Чем старше, тем безнадёжнее. Но я вот не вижу у Ани внутреннего ребра. Видимо, судьям помогают новые технологии смотреть на прыжок под разными углами. Если раньше можно было хитрить и исполнять флип или лутц там, где судьи ничего бы не увидели, то теперь от них ничего не скроешь», — приводит слова Радионовой Sport24.