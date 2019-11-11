Ягудин: мне нереально смешно, когда ставят свечки, молятся, празднуют Пасху

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, верит ли он в бога.

«Зачем подписчикам в «Инстаграме» знать, что я атеист? Чтобы не насаждали мне свои убеждения. Для меня это нереально смешно: ставить свечки, кому-то молиться, праздновать Пасху, верить в благодатный огонь и то, что иконы мироточат… Пускай будет вера, я за веру. Но я, например, верю в работу. Верю в человеческий труд: именно он сделал из обезьяны человека. Но когда пытаются мне навязать свою идеологию, я против этого.

Поэтому для особенно «одарённых» людей я уже напрямую в профиле написал: атеист. Абсолютно согласен с теми людьми, которые говорят: «Ну у вас же на Олимпиаде был крестик, вы целовали лёд и крестились». Если вы чётко посмотрите эту запись, то поймёте, что я даже не знал, в какую сторону креститься. Я и до сих пор не знаю. Просто все так делают», — цитирует Ягудина «Мир 24».