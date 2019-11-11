Двукратный чемпион Европы назвал Валиеву самой перспективной ученицей Тутберидзе

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов, выступавший в дуэте с Юко Кавагути, ответил на вопрос, кто из перспективных учениц Этери Тутберидзе добьется наибольших успехов.
«Девочки все замечательные — умнички, работяги, видные. Как они борются на соревнованиях! Но из того, что я видел, мне ближе всех Камила Валиева.
И ещё раз хочу повторить: кто бы что ни говорил про ценз 15–18 лет, нужно прежде всего пожелать нашим фигуристкам успехов.
Кто лучший с точки зрения артистизма? Каждая по-своему хороша, но есть куда прибавлять. В первом взрослом сезоне они зададут техническую планку, потом прибавят в артистизме — лицо, подача, культура жестов», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».
В группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, исполняющие четверные прыжки Александра Трусова и Анна Щербакова, Алёна Косторная, в активе которой тройной аксель. Валиевой всего 13 лет, и она лишь первый сезон выступает по юниорам.
- 11 ноября 2019
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